РИАМО - 11 июн. Шесть соглашений заключили представители фонда московского медицинского кластера «Сколково» на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

Эти соглашения направлены на развитие медицинской, образовательной и научной деятельности в сфере здравоохранения.

«В рамках этих соглашений на территории кластера появятся многопрофильная биотехнологическая лаборатория полного цикла, технологическая долина для разработки искусственного интеллекта в медицине, центры ядерной медицины и лекарственной противоопухолевой терапии, а также цифровая образовательная платформа», — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что заключив новые соглашения, направленные на дальнейшее развитие проекта, медицинский кластер продолжает не только привлекать новые иностранные клиники на свою территорию, но и активно развивать свою образовательную и исследовательскую деятельность.

Как пояснил генеральный директор фонда международного медицинского кластера Михаил Югай, в медицинский кластер привлекаются не только зарубежные, но и российские резиденты.

«Трансфер только международных практик и технологий не позволит российскому здравоохранению совершить тот рывок, на который мы рассчитываем. Поэтому, мы ищем и находим сильных российских партнеров, готовых вместе с нами, объединив силы, развивать медицину страны по всем ключевым направлениям», – подчеркнул Югай.

В проекте медкластера в Сколкове уже участвуют четыре международных партнера. Это израильская клиника «Хадасса», южнокорейский госпиталь «Бундан» и испанская клиника «Роман Фернандес». Кроме того, в рамках соглашения с французской компанией ORPEA Group будет построен центр высокотехнологичной реабилитации «Клинея».