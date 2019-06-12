РИАМО - 12 июн. Московский Кремль будет закрыт для посещения в среду из-за празднования Дня России, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, Московский Кремль 12 июня 2019 года для посещений будет закрыт, за исключением допуска граждан через Боровицкий проход на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку «Алмазный фонд», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 7 по 17 июня допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина осуществляться не будет. Также 12 июня некрополь у Кремлевской стены будет закрыт для посещений.