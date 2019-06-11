РИАМО - 11 июн. В поселке Ильинский Раменского городского округа допустили нарушения при организации и проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным домом, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобы собственников многоквартирного дома на действия администрации городского поселения при организации и проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирным домом.

«Согласно доводу жалобы, собственниками помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом торгов, самостоятельно выбран способ управления общим имуществом и определена управляющая организация. В силу пункта 39 правил проведения конкурса администрация должна была отменить проведение торгов», – отмечается в материале.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка проведения торгов, признала жалобу обоснованной.

Администрации выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений путем принятия решения в соответствии с пунктом 39 правил проведения конкурса.