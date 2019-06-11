РИАМО - 11 июн. Завершено голосование на портале «Добродел» по программе «Светлый город», в нем участвовало 2125 объектов наружного освещения в Подмосковье, 573 объекта набрали наибольшее количество голосов и будут освещены в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Участие в голосовании приняло 6376 человек. Следующий этап – это разработка проектно-сметной документации. В рамках проекта «Светлый город» будет сформирован адресный перечень работ по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения на 2020 год», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В этом году будет установлено 17610 светильников, 9286 опор наружного освещения на 591 километре линий наружного освещения.

Все работы по освещению в этом году будут завершены до 1 сентября.