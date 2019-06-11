РИАМО - 11 июн. Сбой в движении пригородных поездов произошел вечером во вторник на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«На Белорусском направлении по техническим причинам поезда от/до Звенигорода следуют только от/до Голицыно», – говорится в сообщении.

На участке станция «Голицыно» – станция «Звенигород» курсируют автобусы, также по билетам ЦППК можно проехать на маршруте №22.

Как пройти к автобусам, подскажут сотрудники на станции «Голицыно» и станции «Звенигород».