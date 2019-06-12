РИАМО - 12 июн. Жители Московского региона в среду отметят День России, для этого специально в Подмосковье и в столице подготовили праздничные мероприятия, среди которых концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки.

В частности, в 55 парках культуры и отдыха Московской области в День России гости смогут поиграть в пейнтбол, поучаствовать в пленэре или послушать концерт.

Самые массовые и интересные мероприятия запланированы в Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды» – здесь организуют показательные выступления «Областной общественной организации «Кунг Фу Арм Вин Чун», а также состоятся соревнования по пейнтболу среди команд, которые проводятся в рамках областного этапа первенства по пейнтболу.

В Одинцове в парке имени Ларисы Лазутиной в рамках праздничной программы запланировано проведение акции «Триколор», пленэр «Цветы России», фотовыставка «Родная земля». В Щелкове в городском парке в рамках праздничной концертной программы выступит духовой оркестр.

В парках Воскресенска и Егорьевска организуют праздничный фейерверк. В парках Егорьевска, Дубны запланирован тематический флешмоб.

Сотрудники Центрального музея военно-воздушных сил Российской Федерации в поселке Монино горокруга Щелково подготовили день открытых дверей для гостей заведения: можно будет бесплатно рассмотреть летную технику и посетить музыкальный концерт.

Праздничную программу ко Дню России подготовили и 28 парков столичного департамента культуры.

Так, например, в парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и в других зонах отдыха пройдут музыкальные концерты. На сценах под открытым небом выступят джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполнят песни о России. Кроме того, в парках можно будет поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах, посетить уроки рисования и даже научиться делать воздушных змеев.

В парке «Сокольники» откроется выставка картин, посвященных Дню России. Полотна создадут прямо на месте, и посетители смогут увидеть художников за работой.

Всем ценителям фортепианной музыки следует посетить парк Горького. Основным событием 12 июня здесь станет марафон пианистов. Музыкальную эстафету проведут в ажурной беседке парка с 14:00 до 19:00. Пианисты исполнят известные произведения русских классиков, а также собственные сочинения.

Музей-заповедник «Царицыно» отметит День России большим концертом. В Баженовском зале Большого дворца выступит камерный оркестр Antonio Orchestra под руководством Антона Паисова. Солировать будет скрипачка из Токио аспирантка Московской консерватории Хироко Нинагава. Оркестр исполнит музыку из известных кинофильмов и мюзиклов.

Кроме этого, пассажирам на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» в Подмосковье в День России раздадут трехцветные мелки для грима «Российский флаг». Мелки с фирменными тематическими наклейками «Мострансавто» можно будет получить у сотрудников предприятия на автовокзалах и автостанциях в Дмитрове, Домодедове, Мытищах, Подольске, Раменском, Солнечногорске, Балашихе, Люберцах, Ногинске, Чехове.

В Москве же в День России гостей также ждут в Серебряном бору, «Кузьминках», а также в экоцентрах «Скворечник», «Конный двор» и «Битцевский лес».

В 11:00 на природной территории «Серебряный бор» начнется спортивно-экологический праздник. Гостей ждут соревнования по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту, армрестлингу. Также посетители смогут поиграть в шашки, дартс, жульбак, корнхол, петанк и поучаствовать в веселых стартах.

Также участники фестиваля «Времена и эпохи» подготовили специальную программу ко Дню России. 12 июня гостей ждут показательные выступления русских витязей и римских легионеров, княжеский пир, восточные танцы и спектакли.

С 10 июня в столице проходит третья Московская музейная неделя. До 16 июня вход в некоторые музеи, выставочные залы и галереи, подведомственные городскому Департаменту культуры, будет свободным. 12 июня можно будет бесплатно посетить музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, выставочный зал «Солянка ВПА», Мемориальный музей А.Н. Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека.

Водителям Москвы не стоит забывать, что улицы в центре города перекроют 12 июня в связи с празднованием Дня России, перекрытия будут действовать до окончания праздничного мероприятия.

В частности, участок: Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, улица Ильинка, улица Варварка. Период: с 12:00 12 июня до окончания мероприятия. С 21:15 и до окончания мероприятия перекроют Кремлевскую и Москворецкую набережные до Китайгородского проезда.

Также в День России на Красной площади в столице в рамках праздничного концерта выступят звезды отечественной эстрады, концерт начнется в 19:30.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.