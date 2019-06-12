РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Конкурс «Парад детских колясок» пройдет в микрорайоне Климовск Подольска в среду, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель»/городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятие «Парад колясок», праздничный концерт и мастер-класс переносятся на 12 июня. Они пройдут в День России с 12:00 до 15:00 в парке «Дубрава» микрорайона Климовск», – говорится в сообщении.

Ежегодный семейный конкурс «Парад детских колясок» – это карнавальное шествие, участники которого выступают с детскими колясками, оформленными самым необычным способом. Принять участие могут все желающие, как взрослые с настоящими колясками, так и дети 7-10 лет с игрушечными колясками.

Авторов самых оригинальных дизайнов детского транспорта ждут дипломы и подарки. Все участники конкурса получат призы.

В конкурсе будут следующие номинации: «Оригинальная коляска», «Сказочная коляска», «Живой мир», «Юный путешественник», «Транспорт 21 века» и другие.

Заявки на участие принимают до 7 июня в администрации Дома культуры. Узнать подробности можно по телефонам: 8(496)762-34-79, 8(903)743-95-34.