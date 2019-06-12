РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В парке поселка Малаховка подмосковных Люберец в среду пройдет молодежный фестиваль красок «Жара», сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«День России – это праздник свободы и независимости нашей Родины, национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее страны. Двенадцатого июня Малаховский парк культуры и отдыха приглашает на музыкально-развлекательную программу «Цвета России» – молодежный фестиваль красок «Жара», посвященный празднованию Дня России», – говорится в сообщении.

Начало в 16:00. В программе праздника – массовый фейерверк красок, концертная и конкурсная программа, музыкальный сет от диджея.

Парк находится по адресу: Малаховка, Театральный проезд, дом №1.