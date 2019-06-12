РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 июн. Офисы Многофункционального центра (МФЦ) подмосковной Балашихи будут закрыты в среду для посетителей из-за празднования Дня России, сообщается на сайте центра.

«В связи с праздниками в режим работы МФЦ городского округа Балашиха внесены изменения. 12 июня – праздничный нерабочий день, 13 июня офисы МФЦ будут работать с 8:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.