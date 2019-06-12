РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 июн. В среду в подмосковном Подольске откроют новую пешеходную зону на улице 50 лет ВЛКСМ, там пройдет праздничная программа, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В День России, 12 июня, в Подольске состоится торжественное открытие новой пешеходной зоны на улице 50 лет ВЛКСМ, мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00. На этой площадке во время праздника подарят свое творчество подольчанам духовой оркестр и солисты Подольской филармонии, творческие коллективы учреждений культуры. Викторина, посвященная 100-летию комсомола, напомнит подольчанам об истории ВЛКСМ, а победители получат призы и подарки», – говорится в сообщении.

В будущем пешеходная зона получит статус бульвара, а название для него выберут жители. Голосование пройдет прямо в ходе церемонии открытия объекта, принять участие в историческом моменте сможет каждый житель города.