РИАМО – 12 июн. В среду в подмосковном Дзержинском состоится праздничный концерт в честь Дня России, в нем примут участие творческие коллективы городского округа, сообщается в Instagram-аккаунте отдела образования администрации муниципалитета.

Ежегодно День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

«Двенадцатого июня, в День России, состоится концертная программа с участием творческих коллективов города. Также на нем выступят победители городского конкурса патриотической песни «С любовью к Подмосковью», – говорится в сообщении.

В этот день состоятся соревнования по многофункциональному многоборью среди команд детей и взрослых в категории «Любители». Также проведут мастер-классы.

Праздник состоится на площади торгового центра, начало в 15:00.