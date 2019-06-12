РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В среду в парках подмосковного Подольска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России, главной площадкой станет парк имени Виктора Талалихина, где пройдет концертная программа и состоится вынос российского триколора, сообщается на сайте администрации горокруга.

Городской округ Подольск торжественно и ярко отметит День России в среду. Сквозной линией в мероприятиях пройдет пушкинская тема, поскольку в этом году в России и во всем мире отмечается 220-летие Александра Пушкина.

«Главной парковой площадкой станет парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина. В нем с 12:00 до 18:00 будет проходить праздничный концерт «Подольск! Ты - частица России!». Концертная программа будет состоять из трех блоков - эстрадного и народного вокала, хореографии, циркового искусства. Лучшие коллективы округа выступят на этой площадке», – говорится в сообщении.

В парке Талалихина в 12:00 начнется сдача норм ГТО, а также турниры по волейболу и футболу. На аллеях парка будут работать интерактивные площадки. В 14:00 начнется акция «Российский триколор». На территории парка будет организована работа аттракционов и точек питания. В 21:00 в Зеленом театре парка состоится показ художественного фильма «Кадриль» режиссера Виктора Титова.

С 12:00 до 15:00 в парке «Дубрава» микрорайона Климовск пройдет тематическая программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Машиностроитель», а в детском парке культуры и отдыха пройдут мероприятия с участием коллективов Дома культуры имени 1 Мая.

Кроме того, учреждения физической культуры и спорта, по работе с молодежью проведут мастер-классы и интерактивные программы в различных микрорайонах города.