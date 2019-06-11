РИАМО - 11 июн. Ко Дню России столицу украсили 650 плакатов, выполненных в едином фирменном стиле, они размещены на остановочных павильонах, киосках и афишных стендах, кроме того, на 50 цифровых билбордах, медиафасадах Центрального телеграфа и двух домов на улице Новый Арбат будут транслировать праздничные видеоролики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На домах-книжках Нового Арбата с 21:37 11 и 12 июня будет включена архитектурно-художественная подсветка с поздравительным видеороликом», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Декоративными флагами украшены Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Большой Каменный, Бородинский мосты. Помимо того, ко Дню России празднично оформили фасад здания Государственной думы.

Бирюков также сообщил, что все службы столицы в среду перейдут на усиленный режим работы.

«В Москве 12 июня под особый контроль будет взята работа всех систем жизнеобеспечения города. На круглосуточное дежурство переведено более 800 аварийно-восстановительных бригад», — отметил он.

В этом году жители и гости столицы могут отметить День России на ВДНХ: здесь пройдет фестиваль гостеприимства «Самоварфест». Праздничную программу приготовили и московские парки.

Столичные госучреждения 12 июня изменят режим работы. Это касается офисов «Мои документы», центров социального обслуживания, поликлиник, ветеринарных клиник, аптек и отделов ЗАГС.

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.