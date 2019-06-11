РИАМО - 11 июн. Пожар вспыхнул в здании на Елецкой улице в Москве, в помещении горело оборудование и мебель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Во вторник в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Елецкая, дом 17.

«По данному адресу происходило загорание оборудования и мебели в одноэтажном отдельно стоящем здании на общей площади около 5 квадратных метров», - отмечается в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 19:28 загорание было ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала.