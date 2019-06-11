РИАМО - 11 июн. Мобильное приложение «Народный инспектор» с начала своей работы помогло защитить от порчи около 250 тысяч квадратных метров газонов и клумб нерадивыми автомобилистами, нередко паркующими транспорт на газонах и местах для детских игр, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«В приложение поступило более 58 тысяч сообщений от жителей, приславших видео. Приложением уже воспользовались 10 тысяч уникальных пользователей. Благодаря этому от порчи спасено около 250 тысяч квадратных метров газонов», – заявил Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

В среднем за неделю приложение пополняется свыше 1 тысячи новых номеров автонарушителей. Помимо этого, благодаря приложению формируется карта «горячих точек» несанкционированной парковки. В последующим именно в этих местах органам местного самоуправления рекомендуется устанавливать декоративные ограждения, препятствующие нарушениям и порче благоустройства, а также обустраивать парковочное пространство.

Так, благодаря «народном инспекторам» в горячих точках несанкционированной парковки в Подмосковье муниципалитетами было установлено более 12 тысяч погонных метров ограждений, препятствующих автохамам.

По-прежнему, наиболее активные «народные инспекторы» – это жители Ленинского района, Люберец, Красногорска, Балашихи, а также Одинцовского округа.