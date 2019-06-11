РИАМО – 11 июн. Еще один победитель всероссийского конкурса формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «малые города с населением до 10 тысяч», – это подмосковная Верея, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Основная цель конкурса дать импульс развития как раз малым городам. Ранее внимание для их развития уделялось меньше, но благодаря этому мероприятию ситуация в стране поменялась.

«Московский регион, в основном, состоит из малых городов. Безусловно, их развитие является одной из важнейших задач. Всего в регионе 22 исторических поселения – два федерального значения (Зарайск и Коломна) и 20 областного значения. Верея – самый маленький и одновременно один из самых маленьких древних городов региона», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он уточнил, что в центре города наслоились и памятники героям двух войн, и торговые зоны, и административные здания, и детские игровые площадки.

«Почти каждое здание – памятник истории. Такая концентрация истории и функции в границах одной территории предопределяет соответствующие методы работы – сохранение истории и обеспечение удобства в использовании исторического места как части современного города», – дополнил Хайкин.

Основная идея проекта – восстановление общественной функции пространства в центральной части города. Реновация старинных покрытий, воссоздание тротуаров, озеленения, элементов благоустройства сделает территорию удобнее для использования жителями.

«Также это даст новый стимул для развития туризма – почти каждое здание в рассматриваемой зоне – исторический или архитектурный памятник. Существующий исторический потенциал является главной отправной точкой для проектирования», – поясняется в материале.

Повышение качества городской среды даст возможность «пользоваться» этим историческим и архитектурным потенциалом. Малый масштаб зданий позволит развивать малый бизнес – тематические.

«Верея один самых старых ремесленных городов Московской области, и эти ремесла планируется воссоздать. Это создаст условия для развития исторической памяти в регионе, в некотором смысле «города ремесел», но и также увеличит количество рабочих мест», – подчеркивается в сообщении.

Поскольку благоустраиваемая территория является по сути центральной частью города, состоящей из нескольких зон, то реализация проекта позволит не только украсить город, но и сделать его более функциональным и мобильным, отвечающим современным требованиям, не теряя при этом исторического качества среды.

Реализация проекта благоустройства позволит создать благоприятную среду для повышения социокультурной активности местных жителей, условия для привлечения инвестиций и развития малого бизнеса, будет способствовать увеличению туристических потоков и повышению имиджа города в целом.