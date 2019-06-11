РИАМО - 11 июн. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Клин включено 40 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в городском округе Клин выделено более 193 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Из этих средств более 102 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 32 многоквартирных домах, более 63 миллионов рублей – на ремонт внутридомовых инженерных систем в 21 МКД, на ремонт фасада в 12 МКД выделена сумма более 5 миллионов рублей, на утепление фасада в одном МКД направят более 4 миллионов рублей, а на ремонт фундамента в трех МКД выделено более 693 тысяч рублей.

По итогам проведения процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем была признана организация ООО «Монолитстрой». В настоящее время фондом и подрядной организацией выполняются мероприятия по согласованию планов-графиков производства работ.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Клин включили 153 МКД по общестроительным работам и один МКД по замене лифтов.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.