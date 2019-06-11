РИАМО - 11 июн. Сотрудники Центрального музея военно-воздушных сил Российской Федерации в поселке Монино горокруга Щелково подготовили день открытых дверей для гостей заведения: можно будет бесплатно рассмотреть летную технику и посетить музыкальный концерт, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Посетители смогут абсолютно бесплатно увидеть уникальные экспонаты летной техники. Некоторые модели также можно будет осмотреть изнутри. К примеру, подняться на борт (самолетов — ред.) Ту-144, Ту-95МС, МиГ-31, Ил-76, Ил-18, кабину Ил-86, и вертолетов В-12 (Ми12), Ми-24В, Ми-8, Ми-2. Изучить экспонаты изнутри можно будет с 10:00 до 15:00, а сам музей закроется в 19:00», — говорится в сообщении.

Помимо экспозиции можно будет посетить концерт живой музыки на территории открытой площадки музея. Он начнется в 11:00.

Также в честь государственного праздника на всей территории Подмосковья пассажиры автовокзалов и автостанций «Мострансавто» смогут бесплатно получить трехцветные мелки для грима «Российский флаг». Акцию проведут для того, чтобы подчеркнуть единство всех регионов. В общей сложности компания-перевозчик подарит жителям 200 упаковок грим-мелков.

Такие мелки можно будет получить у сотрудников предприятия на автовокзалах и автостанциях в Дмитрове, Домодедове, Мытищах, Подольске, Раменском, Солнечногорске, Балашихе, Люберцах, Ногинске, Чехове.

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года, в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.