РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил сертификат на 500 тысяч рублей школе для детей с ограниченными возможностями микрорайона Ольгино Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов осмотрел классы и мастерские учебного заведения, ответил на вопросы педагогического коллектива и передал директору школы Галине Тарховой сертификат на 500 тысяч рублей на приобретение и монтаж архитектурных форм и благоустройство территории образовательной организации.

«Средства выделены из регионального бюджета по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. В прошлом году в рамках реализации программы по наказам в школе было оборудовано спортивное ядро: уложено мягкое прорезиненное покрытие, установлены футбольные ворота, специальные спортивные тренажеры для ребят с ограниченными возможностями по здоровью», – сказал Ефимов.

Он добавил, что уже этим летом комплексное благоустройство территории будет завершено.

«Очень важно, чтобы у учащихся был удобный двор с беседками и игровыми формами, где они смогут проводить уроки на открытом воздухе по природоведению и биологии», – заключил Ефимов.

Тархова поблагодарила депутата за поддержку и пригласила на открытие обновленного двора школы.

Школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья располагается в микрорайоне Ольгино Балашихи. Она была основана в 1989 году. Школа работает в одну смену, во второй половине дня функционирует 10 групп продленного дня. В 12 классах обучается 171 человек. Предельная наполняемость классов для учащихся с легкой степенью умственной отсталости – 12 человек. Предельная наполняемость классов со сложной структурой дефекта – 5 человек.