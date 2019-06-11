РИАМО - 11 июн. Авторскую идею интерьерных решений для пристройки к зданию школы на улице Мадонской в городе Орехово-Зуево одобрили в рамках заседания рабочей группы при архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Пристройку на 300 мест планируется присоединить к зданию средней образовательной школы №16.

«Интерьерные решения в новых образовательных учреждениях Московской области выполняются с учетом единых отраслевых стандартов, обеспечивая создание комфортной, современной, безопасной среды для интеллектуальной, творческой и спортивной жизни детей. При этом внутреннее обустройство в каждой школе будет уникальным и многофункциональным», – заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По задумке авторов, концепция интерьеров является продолжением фасадных решений здания пристройки, позволяя объединить их в единую гармоничную композицию. В проекте использованы сочетания спокойных поверхностей с акцентными и контрастными элементами.

В учебных классах общее нейтральное решение поддержано ярким цветовым пятном в зоне доски. Отдельно проработаны предложения по специальным помещениям: кабинету музыки, спортивному залу, столовой, спальным помещениям, игровой.

В рекреациях выделены зоны активного и спокойного отдыха, размещены меловые поверхности для дополнительного творческого развития.

Детально проработаны вопросы удобства передвижения, навигации, функциональной направленности помещений.

Авторами проекта выступили специалисты архитектурного бюро «А2ОМ».