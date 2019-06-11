РИАМО - 11 июн. В день празднования 90-летия Воскресенского района в культурном центре «Усадьба Кривякино», расположенном в старинном городском парке, прошел первый театральный фестиваль «Точка кипения», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«Профессиональные коллективы Москвы и области приехали в Воскресенск с интересной программой: моноспектакли, художественное чтение, мастер-классы. Цель – познакомить зрителей с современными тенденциями в театральном искусстве», – отмечается в материале.

В частности, актриса Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна Ксения Громова сыграла моноспектакль «Софья», а затем состоялась ее творческая встреча с посетителями усадьбы.

Не менее интересной была и встреча зрителей с артистом Московской государственной академической филармонии Иваном Кокориным, который покорил всех своим актерским талантом.

Перед местными жителями также выступили актеры Коломенского камерного театра» «Пилигрим» с кукольным спектаклем «Тяга земная», независимого театрального объединения «Босой театр» (город Жуковский), показавший спектакль «Жанна 20 лет спустя» и местные театральные коллективы.

Также в этот день в усадьбе можно было поучаствовать в чайных церемониях и отведать знаменитой Коломенской пастилы. Работал музей забытого вкуса «Чаепитие по Достоевскому» и многое другое.