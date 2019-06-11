РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В подмосковном Подольске более 1 миллиона рублей планируют выделить для поощрения победителей конкурса на соискание премии главы округа в 2019 году, сообщила «РИАМО в Подольске» главный специалист отдела социальных коммуникаций администрации округа Ольга Сухарева.

Во вторник в усадьбе «Ивановское» открылся ежегодный городской форум активистов, общественных, молодежных, социально ориентированных некоммерческих организаций «Береги честь города». В рамках мероприятия обсуждали участие в конкурсе на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье», а также на соискание премии главы округа.

«Данная премия проводится для поощрения социально значимых проектов горожан. Подать проект соискатели смогут с 1 июля текущего года. Для поощрения победителей премии планируется выделить более 1 миллиона рублей», – сказала Сухарева.

Также в ходе форума проводилось и голосование за название для премии главы округа. Были предложены несколько вариантов: «Во славу родного округа – 2019»; «Родной, молодой, креативный»; «Город мечты, город любви, город надежды»; «Единый Подольск! Единая семья!» и «Труд и традиции объединяют…». Участникам предстояло выбрать наиболее понравившийся вариант.