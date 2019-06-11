РИАМО - 11 июн. Из аварийного жилья в городском округе Серпухов переселят 65 жителей в текущем году, необходимость скорейшего расселения подчеркнули в понедельник в ходе совещания в министерстве строительного комплекса Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Совещание посвятили вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в муниципалитете, к участию были приглашены представители администрации городского округа и сотрудники управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя Подмосковья.

«В 2019 году в Серпухове в рамках нацпроекта запланировано расселение 1,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья. В благоустроенные квартиры переедут 65 жителей из расселяемого фонда», – отмечается в сообщении.

В ходе совещания была отмечена необходимость скорейшего расселения аварийного жилья для достижения целевых показателей программы этапа 2019 года.

В Московской области за три года по федеральной программе планируется расселить более трех тысяч человек в помещениях площадью 55,64 тысячи квадратных метров. В нынешнем году это коснется более 200 человек (расселяемая площадь – 3,64 тысячи квадратных метров), в 2020-м году – более 1,4 тысячи человек (расселяемая площадь – 26 тысяч квадратных метров) и в 2021-м году – еще 1400 человек (расселяемая площадь - 26 тысяч квадратных метров).

В настоящий момент расселение аварийного жилого фонда осуществляется также в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».