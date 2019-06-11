РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» рассказали воспитанникам экологического лагеря Балашихи о специфике работы кинологов в рамках акции «Знакомьтесь – кинолог», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель акции – формирование у подрастающего поколения правовой культуры, расширение кругозора в области закона и правопорядка, знакомство с работой полицейских-кинологов.

«Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом общественного совета Людмилой Бородиной провели акцию «Знакомьтесь – кинолог» для воспитанников экологического лагеря городского округа Балашиха. В ходе беседы специалисты-кинологи рассказали детям о своей профессии, познакомили ребят с условиями содержания собак, а также показали им разнообразные навыки и способности своих питомцев», – говорится в сообщении.

Кинологи обратили внимание детей на то, что их питомцы не только по-разному обучаются, но и работают каждый в своем направлении.

По итогам мероприятия стражи порядка ответили на все интересующие вопросы.

Дети поблагодарили полицейских за интересную и познавательную встречу и сделали памятные фотографии.