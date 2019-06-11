РИАМО - 11 июн. Два производственных комплекса появятся в Москве, в частности, Москомархитектура согласовала проекты зданий в районе Чертаново и в Алабушеве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Если говорить об архитектуре, то тут можно увидеть, что у обоих комплексов на первый план выходит функциональность и желание проектировщиков максимально рацонализировать производственный процесс. Новых производств от года в год становится больше, об этом упоминал мэр Сергей Собянин, и можно уже с уверенностью говорить, что их внешний вид постепенно становится разнообразнее. Авторы проектов стали использовать цветовые решения и ритмичное остекление», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По данным пресс-службы, производственное здание в Алабушеве, ЗелАО, будет четырехэтажным, общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Его фасады украсят узорами из зеленых и белых панелей, а также большие угловые витражи, которые пропустят внутрь естественный свет.

Главный фасад подчеркнут высокими непрерывными витражами со сплошным остекление в четыре этажа. Территорию планируется дополнительно озеленить и благоустроить.

Второй производственно-складской комплекс находится по адресу: Дорожная улица, дом 60. Площадь восьмиэтажного здания около 7 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из трех секций, соединенных переходами на уровне первого этажа.

В каждой секции расположится зона приема товаров и административно-бытовая зона. Фасады планируется облицевать панелями спокойных цветов, с ритмичными вставками из окон и витражей.