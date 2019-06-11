РИАМО – 11 июн. В Москве по информации в СМИ о неоказании своевременной медицинской помощи мужчине проводится доследственная проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Из обращения СМИ следует, что во вторник молодому мужчине стало плохо прямо у забора одной из городских больниц на юго-востоке Москвы. Не дождавшись оказания медицинской помощи от сотрудников больницы он скончался на месте.

«По данному факту следственными органами следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения по статье 124 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается на сайте.