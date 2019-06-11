РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. В микрорайоне Климовск Подольска около 80 детей приняли участие в танцевальном флешмобе, посвященном Дню России, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В танцевальном флешмобе «Мы – дети твои, Россия!», посвященном Дню независимости России, приняли участие 75 детей и подростков микрорайона Климовск. Акция прошла во вторник (11 июня - ред.) на Октябрьской площади», – говорится в сообщении.

Флешмоб подготовили воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Тополек», открытого на базе Центра дополнительного образования детей. Они показали танцевальную композицию «Я, ты, он, она».