РИАМО – 11 июн. Следственный комитет России проведет проверку в отношении сотрудников полиции, задержавших по подозрению в сбыте наркотиков журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, в ведомстве дадут оценку действиям стражей правопорядка, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Данное решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

«Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Кроме того, глава МВД РФ заявил, что принял решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Как заявила полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры – кокаин. Следствие просило арестовать Голунова, но суд отправил его под домашний арест. Сам журналист настаивал на том, что наркотики ему подбросили.

Руководство издания «Медуза» заявило, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности. Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

МВД прекратило уголовное преследование Голунова>>