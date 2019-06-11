РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. Госавтоинспекция подмосковных Люберец составила в отношении перевозчика «Ранд-Транс» восемь административных протоколов за нарушение водителями ПДД, сообщается в официальном письме ведомства, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Люберцах».

Ранее жители Люберец неоднократно жаловались на водителей данной компании, нарушающих правила дорожного движения. Так, в 2018 году автобусы «Ранд-Транс» попадали в аварии 10 раз, шесть из них произошли по вине водителей.

«Сотрудники ОГИБДД на основании обращения жителей провели выездной рейд по контролю за соблюдением ПДД водительским составом «Ранд-Транс», осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по маршруту №1225К. В ходе рейда выявлены нарушения ПДД РФ. В отношении водителей составлено восемь административных проколов», – говорится в сообщении.

С водителями провели профилактическую беседу о соблюдении ПДД и вежливом, культурном обращении с пассажирами.