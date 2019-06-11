РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июн. Медицинским работникам в Королеве вручили награды в честь профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в Королеве прошло торжественное награждение врачей и медсестер. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника. Медиков поздравил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

«Уважаемые наши врачи и медсестры, ваша профессия от бога. Этому делу нельзя научиться, вам всем дан этот дар. Вы первые приходите на помощь, каждый день спасаете людей. Мы стараемся создавать условия для работы и активно работаем над реконструкцией королевской больницы и ее филиалов. Хорошего вам настроения, взаимопонимания, тепла в семьях, вы – великие люди», – сказал Копцик.

Врачи получили благодарности губернатора Московской области, знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации», благодарности министерства здравоохранения РФ, почетные грамоты и благодарности главы города и администрации.

День медицинского работника – профессиональный праздник медицинского персонала. Поздравления в этот день принимают врачи, медицинские сестры, санитары, научные сотрудники, вспомогательный персонал медицинских учреждений. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны и выпускники профильных учебных заведений.

В России праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В нынешнем году День медработника отметят 16 июня и отмечается в 39 раз.