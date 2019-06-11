РИАМО - 11 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал четвертым в медиарейтинге глав российских регионов за май 2019 года, список был построен по количеству упоминаний, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Воробьев занял четвертое место в рейтинге. В топ-10 списка также вошли Александр Беглов (Санкт-Петербург), Сергей Собянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Радий Хабиров (Башкортостан), Игорь Руденя (Тверская область), Андрей Чибис (Мурманская область) и Рустам Миннинханов (Татарстан).

В мае СМИ писали, что Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших при катастрофе самолета в «Шереметьево». Губернатор Московской области на заседании оперативного штаба поручил местным властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим после ЧП в «Шереметьеве».

Помимо этого, Воробьев заявил, что члены семей жителей Московской области получат от региона по 2 миллиона рублей, родственники жителей других регионов – по 1 миллиону рублей. Он уточнил, что всем пострадавшим также назначат помощь в размере 500 тысяч рублей после установления степени тяжести вреда здоровью.

Еще СМИ упоминали, что губернатор Московской области совместно с министром культуры РФ Владимиром Мединским дали страт строительству музея Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Рузского городского округа.

Также СМИ сообщали, что Воробьев совместно с министром транспорта РФ Eвгением Дитрихом, мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым открыли новый остановочный пункт Инновационный центр «Сколково». Помимо этого, Воробьев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 50 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.