РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. В подмосковной Балашихе обсудили перспективы развития проекта «Школа грамотного потребителя» и подвели итоги работы за I полугодие 2019 года в ходе расширенного заседания общественного совета проекта, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник в МФЦ Балашихи состоялось заседание, на котором присутствовали секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова, депутат Госдумы РФ Максим Сураев, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, представители общественной палаты и организаций горокруга. Проект «Школа грамотного потребителя» направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ и их информированности об основных направлениях государственной жилищной политики.

«Сегодня в Балашихе мы проанализировали состояние дел по одному из ключевых проектов, посвященных развитию грамотного потребления тех ресурсов, необходимых каждому человеку, каждой семье. Он направлен на то, чтобы помочь жильцам выстроить отношения с УК и ресурсными организациями. Накопленный за это время информационный материал для популяризации проекта используется сегодня почти во всех субъектах РФ», – сказала Антонова.

Она добавила, что по итогам I полугодия нынешнего года, не везде активно работает этот проект.

«Но лидеры, где он комплексно развивается, есть: Балашиха, Реутов, Орехово-Зуево, городские округа Пушкино и Солнечногорск, Звездный городок. Мы популяризируем идею и стремимся создать условия жителям, чтобы они понимали, что есть площадка, куда можно прийти и обсудить любую тему, связанную с этим направлением», - отметила Антонова.

Региональный координатор Федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Московской области Наталья Абросимова рассказала, что они проводят образовательные семинары, направленные на решение вопросов, возникающих у собственников в процессе эксплуатации своего жилья. А с 2019 года ввели семинары по онлайн-собраниям для собственников жилых домов и теперь все насущные вопросы можно обсудить в Интернете.

«Наши задачи на ближайшие годы – внедрить реформу по твердым коммунальным отходам (ТКО), обучить жителей правильно эксплуатировать газ в жилых домах и приступить к реализации проекта »Энергоэффективный капитальный ремонт», – отметила Абросимова.

В завершении мероприятия лучшим местным отделениям партии и координаторам партпроектов вручили кубки и грамоты.

Проект «Школа грамотного потребителя» реализуется в Московской области с 2014 года.