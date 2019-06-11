РИАМО - 11 июн. Пользователи социальных сетей, среди которых ведущие журналисты России, отреагировали на прекращение дела в отношении корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который был ранее задержан и арестован по обвинению в сбыте наркотиков.

Глава МВД России Владимир Колокольцев во вторник заявил, что уголовное преследование журналиста прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Голунов освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты. Данное решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

«Последний раз я так радовалась за свою страну, когда гуляла по Никольской по время ЧМ, кажется. Потому что этот один Голунов – ни разу не один Голунов. Это о том, как все устроено. И в какую сторону все будет – потихоньку, со скрипом, но все-таки двигаться впредь», – написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Twitter.

Военкор газеты «Комсомольская правда» Александр Коц считает, что также нужно установить возможных заказчиков дела в отношении журналиста.

«Теперь бы еще кто-то не только объяснил, что это было, но и рассказал, кто за это ответит. Колокольцев молодец, но надо давить до заказчиков… Собственно, теперь и в завтрашнем марше необходимости нет. Можно спокойно идти на фестиваль реконструкторов», – написал Коц в своем Twitter-аккаунте.

Пользователь advokat_shushakov считает, что данный случай можно считать победой, но также нельзя забывать о тысячах осужденных россиян по аналогичным делам.

«Сегодня появилась новость, что дело в отношении Ивана прекращено и он освобожден из-под домашнего ареста. Это победа, но она одна среди тысяч поражений и невиновных. Проблема с «подбросом» наркотиков актуальна как никогда», – уверен он.

Член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев в Instagram поблагодарил всех, кто участвовал в кампании по поддержке журналиста.

«Голунов. Ура! Спасибо адекватным там, спасибо неравнодушным тут. Накануне Дня независимости – это важно особенно. Важно понимать, что живешь в порядочной стране», – отметил vadimkovalev.

Многие решили поддержать корреспондента с помощью различного мерчендайза, в том числе футболок с его именем. Как оказалось, дело разрешилось быстрее, чем многие ожидали.

«Заказал себе вчера футболку «Я Иван Голунов», что с ней теперь делать? Подарить Голунову?» – задается вопросом @NikolassLambert в Twitter.

Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. Как заявила полиция, при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры – кокаин. Следствие просило арестовать Голунова, но суд отправил его под домашний арест. Сам журналист настаивал на том, что наркотики ему подбросили.

Арест журналиста получил широкий общественный резонанс. В поддержку Голунова, известного своими смелыми журналистскими расследованиями о рынке ритуальных услуг и многими другими, выступили не только коллеги, но и ведущие журналисты, звезды кино, музыки и политики. В поддержку Голунова выступили, к примеру, Борис Гребенщиков, Ксения Собчак, Константин Хабенский. Дело также взяли на контроль столичный омбудсмен Татьяна Потяева, московский главк МВД и Генпрокуратура.

Полицейские, задержавшие журналиста Голунова, отстранены от работы>>