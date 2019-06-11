РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. До конца текущего года три детских сада в городском округе Люберцы введут в эксплуатацию, сообщила начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина в своем Instagram-аккаунте.

«До конца 2019 года введем в эксплуатацию три детских сада на 730 мест, что позволит решить проблемы в отдельных микрорайонах округа», – написала Бунтина.

По ее словам, уже заканчивается комплектование детских садов на новый учебный год.

«Остаются еще нерешенные вопросы, особенно по обеспечению дошкольным образованием детей ясельного возраста», – завершила Бунтина.