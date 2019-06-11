РИАМО - 11 июн. Московское областное УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию ООО «Медцентр» из-за уклонения от заключения контракта на оказание услуг, говорится в пресс-службе Московского областного УФАС России.

Московское областное управление антимонопольной службы (УФАС) России рассмотрело сведения, представленные муниципальным бюджетным учреждением «Красногорская городская служба» в отношении общества с ограниченной ответственностью «Медцентр» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. Представители ООО «Медцентр» были обязаны прислать проект контракта с электронной цифровой подписью и документ, подтверждающий соблюдение его условий.

«В регламентированный срок ООО «Медцентр» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного управления антимонопольной службы (УФАС) России ООО «Медцентр» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Медцентр» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.