РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. На молодежном форуме «Береги честь города» в Подольске общественники приняли решение с 1 октября проверять соответствие новых мусоросборочных площадок на соответствие нормативам, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель регионального оператора МСК-НТ.

Во вторник в усадьбе «Ивановское» состоялся молодежный форум, организованный общественной палатой Подольска, активистами некоммерческих организаций при поддержке главы округа Подольска Николая Пестова. Одной из актуальных тем обсуждения стала реформа раздельного сбора отходов.

«Представители общественности объявили, что наблюдают за внедрением реформы, и с 1 октября начнут оценивать работу по благоустройству и оборудованию новых контейнерных площадок на соответствие требованиям СанПина и законодательства», – сказал сотрудник.

Перед управляющими компаниями Подольска стоит задача до 1 октября 2019 года привести контейнерные площадки к заданному стандарту. Часть площадок уже соответствует нормативам. Открытые контейнерные площадки рекомендованы для установки в частном секторе и в районах средне- и малоэтажной застройки. Там, где застройка плотная, будут установлены контейнерные площадки закрытого типа.

Правительством Подмосковья приняты стандарты контейнерных площадок, которые устанавливаются в муниципалитетах. Площадки могут быть как открытые, так и закрытые, причем трех классов – эконом, стандарт, улучшенный. Основные их элементы – асфальтобетонное покрытие, ограждение, навес, количество контейнеров, соответствующих нормам накопления для определенной территории.

В городском округе Подольск установили 1968 серых контейнеров, 584 синих, 237 бункеров, эта работа продолжается. Жители Подольска активно сортируют мусор по контейнерам, поэтому принято решение об увеличении количества синих контейнеров для сбора сухого мусора на 15%.