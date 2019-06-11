РИАМО – 11 июн. Железнодорожники возобновили движение поездов на участке Воскресенск – Виноградово Казанского направления по всем путям, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«В 16:52 (11 июня – ред.) восстановлено движение поездов по двум путям на участке Воскресенск – Виноградово Казанского направления Московской железной дороги. Последствия схода одной колесной пары вагона пригородного поезда №6119 Голутвин – Москва полностью ликвидированы», – отмечается в сообщении.
В настоящее время железнодорожники вводят в график четыре задержанных пригородных поезда (два в сторону Москвы и два – области). Поезда дальнего следования идут по расписанию.
Ранее при отправлении пригородного поезда №6119 Голутвин – Москва от платформы «Трофимово» произошел сход одной колесной пары второго с хвоста вагона. Пострадавших нет.
По уточненной информации, для перевозки пассажиров электрички №6119 был задействован экспресс Рязань – Москва, который остановили для посадки на остановочном пункте «Конобеево». Затем он проследовал со всеми остановками до станции «Раменское» и далее без остановок до Казанского вокзала.
Также часть пассажиров перевезли до станции «Раменское» с помощью 9 отцепленных вагонов электрички №6119, после чего состав убрали в депо.
«Специальная комиссия МЖД выясняет причины схода», – подчеркивается в материале.
МЖД и Центральная пригородная пассажирская компания приносят пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.
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