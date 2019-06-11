РИАМО – 11 июн. В соответствии с лесным планом Московской области в этом году и в целях предотвращения угрозы распространения лесных пожаров в пожароопасный период в Подмосковье планируется производить прочистку квартальных просек общей протяженностью 1942 километра, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Подобная мера является одним из важных противопожарных мероприятий и обеспечивает возможность беспрепятственного прохода и проезда пожарным службам.

«Сама просека служит противопожарным разрывом и сдерживает распространение огня. Ее ширина должна быть не менее 4 метров», – отмечается в сообщении.

Комитет лесного хозяйства напоминает, что территория насаждений, на которой проводят валку деревьев, разбор валежника и срезку кустарника, является опасной зоной.

«Указанные работы отнесены к работам с повышенной опасностью. В связи с этим находиться в местах производства работ небезопасно для жизни и здоровья», – подчеркивается в материале.

Граждан просят воздержаться от пребывания в лесах в период проведения указанных работ.

«В целях информирования населения отдельных муниципальных образований комитет сообщает, что на территории Орехово-Зуевского участкового лесничества в текущем году запланирована расчистка квартальных просек общей протяженностью 148,33 километра, а непосредственно вблизи населенного пункта Ликино-Дулево 15,5 километров (Ильинское участковое лесничество», – заключается в сообщении.