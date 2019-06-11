РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. На Славянском бульваре в Подольске по просьбе жителя восстановили плитку и газоны после проводимых ремонтных работ, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой благоустроить бульвар по улице Тепличная. Он отметил, что ранее на нем проводились ремонтные работы, после которых рабочие оставили раскуроченную плитку и глину вместо газона.

«Администрация рассмотрела обращение по вопросу благоустройства пешеходной зоны на территории Славянского бульвара на улице Тепличная и сообщает, что в настоящее время работы по благоустройству пешеходной зоны по указанному адресу выполнены», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.