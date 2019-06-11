РИАМО - 11 июн. В Подмосковье продолжается строительство водовода от Восточной системы водоснабжения, расчетная пропускная способность водовода составляет 10 тысяч кубометров в сутки, протяженность водовода – 1,2 тысячи километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В рамках реализаций мероприятий по программы «Чистая вода» подведомственное предприятие министерству ЖКХ Московской области ГУП «Коммунальные системы Московской области» продолжает работы по подготовке к врезке присоединительного водовода от водозаборного узла «Кутузово» к Ногинску в магистральный водовод Восточной системы водоснабжения», – говорится в сообщении.

Финансирование строительства производится за счет средств бюджета Московской области, в том числе средств федерального бюджета.

В результате строительно-монтажных работ подача чистой питьевой воды из централизованных источников станет гарантированной, отвечающей всем требованиям безопасности и сохранения здоровья для нескольких тысяч жителей этого населенного пункта.

Региональное правительство активно развивает Восточную систему водоснабжения, она позволяет обеспечивать более 900 тысяч жителей восточного Подмосковья чистейшей артезианской водой из недр земли, расположенной на границе Московской и Владимирской областей. Этот проект водоснабжения восточной части Подмосковья питьевой водой из Владимирской области успешно реанимирован, так как был заброшен в советское время.

В сентябре 2016 года губернатор Московской области Андрей Воробьев торжественно ввел в эксплуатацию насосную станцию №9 в Старой Купавне, она обеспечила чистой питьевой водой около 90 тысяч жителей. В 2017 году построены и введены в эксплуатацию два водовода от Восточной системы водоснабжения к водозаборному узлу «Стрелки» в городском округе Орехово-Зуево и к водозаборному узлу «Южный» в городском поселении Обухово Богородского округа.

Водовод к Орехово-Зуеву улучшил качество питьевой воды для 72 тысяч человек, а к 2021 году, после реконструкции городских сетей водоснабжения, объем подачи воды увеличится в 2 раза до 20 тысяч кубометров в сутки, что позволит улучшить качество питьевой воды для всего населения этого городского округа, которое составляет 120 тысяч жителей.

Одновременно с ВЗУ «Стрелки», построен и введен в эксплуатацию водовод от Восточной системы водоснабжения к водозаборному узлу «Южный» в городском поселении Обухово, который доставил чистую питьевую воду 10 тысячам жителям. Была увеличена подача воды от ВСВ в городской округ Павловский Посад, что дополнительно улучшило качество водоснабжения еще 6 тысяч человек.

В 2018 году дополнительно чистую воду из ВСВ получили еще 176 тысяч человек. Фактический объем воды подаваемой от ВСВ достиг 83,2% от проектной мощности. Восточная система водоснабжения запитана из подземных источников на границе Московской и Владимирской областей (долина рек Клязьма, Вязь, Шерна, Серебрянка). Вода из ВСВ отвечает всем санитарным требованиям – железа в такой воде в три раза меньше предельно допустимой нормы, мутность в пять раз ниже допустимого. С ВСВ связана перспектива улучшения качества сетевого водоснабжения для населенных пунктов, расположенных в восточной и северо-восточной зоне Московской области.

За пять лет реализации программы «Чистая вода» более 1,5 миллионов человек получили чистую питьевую воду, показатель обеспеченности достиг плановых значений 94%.