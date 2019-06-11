РИАМО – 11 июн. Из аварийных домов в Кашире будут переселены 278 человек в новые квартиры в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В целом в рамках реализации нацпроекта в муниципалитете в этом году планируют расселить 4,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в городском округе Кашира обсудили на совещании в министерстве строительного комплекса Московской области.

«К участию были приглашены представители администрации и сотрудники управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя региона», – уточняется в материале.

В ходе совещания была отмечена необходимость скорейшего расселения аварийного жилья для достижения целевых показателей программы этапа 2019 года.

«За три года в рамках федеральной программы в Подмосковье планируется расселить из аварийных домов свыше трех тысяч человек. План на текущий год – более 200 жителей, на следующий год – более 1,4 тысячи человек, на 2021 год – еще 1,4 тысячи человек», – поясняется в сообщении.