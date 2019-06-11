РИАМО – 11 июн. В рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы завершена реализация проекта реконструкции канализационных очистных сооружений в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Сооружения мощностью 10 тысяч кубометров в сутки расположены по адресу: город Руза, Промзона, участок №2.

«Действующие ранее очистные сооружения 1976 года постройки, со дня ввода в эксплуатацию технологическое оборудование и строительные конструкции не проходили капитальный ремонт и модернизацию, что привело к значительному их износу и снижению фактической производительности до 6,5 тысяч кубометров в сутки. В пиковые часы нагрузки объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет более 8 тысяч кубометров в сутки, с которыми очистные сооружения прежде не справлялись и в связи с чем качество очистки стоков упало», – отмечается в сообщении.

Проект реализовывался с декабря 2016 года в рамках заключенного с инвестором – АО «АИС» концессионного соглашения, с привлечением финансирования из федерального бюджета согласно заключенному трехстороннему соглашению о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предназначенной для реализации проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

«Общая стоимость реализации проекта составила более 0,5 миллиарда рублей из них: 0,3 миллиарда рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 0,05 миллиарда рублей – средства бюджета Московской области; 0,05 миллиарда рублей – средства Рузского городского округа; 0,1 миллиарда рублей – средства инвестора», – уточняется в сообщении.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано министерством жилищной политики Московской области в декабре 2018 года.

«В настоящее время пуско-наладочные работы на объекте завершены, происходит процесс наращивания активного ила. Переключение стоков со старых очистных сооружений на новые планируется на вторую декаду июня», – подчеркивается в сообщении.

Ввод в эксплуатацию реконструированных очистных позволит жителям получить значительный эффект по повышению качества жилищно-коммунальных услуг, в том числе, ограничение на рост тарифов на водоотведение, возможность подключения к централизованной системе водоотведения новых потребителей, повышение надежности системы водоотведения, качества предоставляемых услуг и снижение вредных сбросов в реки Московской области.

Также после ввода объекта в эксплуатацию будет сокращена санитарная зона, силовые поля уменьшаться на 30%.

«Станет заметным и экономический эффект: снижение удельного расхода электроэнергии более чем на 40% на 1 кВт.ч/кубометров, сохранение и повышение инвестиционной привлекательности Рузского городского округа, обеспечение возможности осуществления активной застройки и ввода в эксплуатацию МКД и промышленных объектов на территории муниципалитета», – резюмируется в сообщении.