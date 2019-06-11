РИАМО - 11 июн. Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало концепцию развития туризма в Подмосковье на период до 2024 года, разработанную специалистами регионального комитета по туризму, концепция предполагает, в том числе, развитие экологического туризма с опорой на особо охраняемые природные территории (ООПТ), говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По расчетам специалистов, в Подмосковье сосредоточено до 20% туристического потенциала России. За последние пять лет количество желающих посетить регион выросло с 8,5 до 18,7 миллиона человек. В прошлом году Московская область стала лидером «Национального рейтинга туристических брендов», подготовленного центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Одним из самых успешных сегодня является бренд «Лето в Подмосковье».

«Наши заповедные места обладают огромным потенциалом для развития экологического туризма, основанного на системе экотроп. Общая площадь созданных в регионе ООПТ превышает 200 тысяч гектаров. Это уникальные места, которые в полной мере отражают природное разнообразие Подмосковья. Наши ООПТ включают хорошо сохранившиеся, уникальные или типичные природно-территориальные комплексы. Этот потенциал можно и нужно использовать для развития сети экологических троп Подмосковья, которые будут востребованы и жителями Московской области, и туристами из других регионов», - сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Экотуризм в ООПТ может стать стимулом для развития сопутствующего бизнеса на прилегающих территориях: создания экогостиниц и гостевых домов, глэмпингов, агротуризма, производства экологически чистых продуктов, сувенирных изделий и других видов деятельности.

Создание инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях позволит направлять и регулировать потоки посетителей, минимизировать воздействие на экосистемы и ценные природные объекты, снижать уровень беспокойства для диких животных с помощью оборудованных мест для наблюдения за ними – смотровых вышек и скрадок, а также обеспечивать удобство и безопасность посетителей.