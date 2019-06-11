РИАМО - 11 июн. Депутат Московской областной Думы Владимир Жук поздравил жителей подмосковного Дзержинского в преддверии Дня России, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Поздравляю всех с государственным праздником – Днем России! Пусть предстоящие годы нашей Родины будут благополучными и успешными для каждой семьи и каждого жителя РФ. Отдельно хочется пожелать юному поколению россиян достижения новых высот, ярких научных побед и счастливых свершений в любимой стране. Желаю благополучия и новых побед», – сказал Жук.

По его словам, День России – не просто праздник, но и история, знание которой позволяет каждому россиянину говорить о своей принадлежности к многонациональному государству, его победам и достижениям. Жук отметил, что именно в этот день у каждого есть повод задуматься о будущем, вспомнить, что сила в единстве, в умении проявлять волю и сплоченность перед трудностями.

День России – ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия декларации о суверенитете РСФСР – 12 июня.