РИАМО – 11 июн. Из ФГУП Росгвардии «Охрана» уволили сотрудника после проверки видеозаписи, сделанной в парке «Зарядье», на ней сотрудник ФГУП угрожал мужчине, который рекламировал речные экскурсии, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Проверка подтвердила, что такой инцидент был (угрозы сотруднику, который рекламировал речные экскурсии – ред.)», – сказал агентству представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он пояснил, что в отношении экс-работника проводится служебная проверка в связи с его неподобающим поведением.

«Одновременно руководство ФГУП «Охрана» решило предложить руководству парка «Зарядье» обсудить дополнительные меры по борьбе с незаконной рекламой на территории парка», – дополнил Грибакин.

Видеоролик конфликта, который сделал промоутер экскурсий, обнародовали в соцсетях во вторник.

«Работник ФГУП «Охрана», используя мат, требовал, чтобы мужчина прекратил распространять рекламные буклеты, обвинял его в незаконной торговле и угрожал ему избиением», – заключается в сообщении.