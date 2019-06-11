РИАМО – 11 июн. Жители и гости столицы уже по достоинству оценили насыщенную программу «Времен и Эпох», но главное событие фестиваля – крупнейший в мире международный рыцарский турнир – Турнир святого Георгия еще впереди, мероприятие стартует 12 июня в парке Коломенское на площадке «Зингаро», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, 12 воинов из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и, конечно, из России, продемонстрируют свое мастерство и «вернут» зрителей на 500 лет назад, в средневековую Европу.

«В течение 5 дней, c 12 по 16 июня, рыцарям предстоят состязания в четырех дисциплинах. Один из самых зрелищных видов состязания – «сшибки». Рыцари будут на полном скаку стараться выбить друг друга из седла или сломать копье о щит противника. Вес каждого рыцаря вместе с конем превышает 600 килограмм», – отмечается в сообщении.

Беречь воинов во время этих нечеловеческих нагрузок будут прочные металлические доспехи.

«Дисциплина Skill at arms также демонстрирует навыки владения оружием в седле. Здесь задача каждого всадника – пройти маршрут в определенной последовательности, по пути выполняя упражнения: снятие копьем кольца со стойки, метание дротика в мишень, рубка мечом. Все упражнения выполняются на галопе», – добавляется в сообщении.

Дисциплина «меле» («cвалка по-старинному») – это командное состязание. Две группы рыцарей, вооруженные кельбенами (специальными турнирными булавами), сражаются за знамя противника, при этом стараясь сберечь свое собственное.

Кроме того, гости фестиваля увидят пешие поединки.

«Рыцари были преимущественно конными бойцами, но их тренировали так, чтобы и оказавшись на земле, они смогли бы успешно противостоять врагу. В пеших боях разрешено использовать не только оружие, но и приемы борьбы без него. В основу этого состязания легла Турнирная книга Рене Анжуйского 1460 года», – уточняется в материале.

Пятый международный Турнир святого Георгия собрал лучших воинов из разных стран мира. Рыцарь XXI века – это человек глубоко увлеченный историей, с отличной физической подготовкой, положивший годы своей жизни на оттачивание навыков фехтования, верховой езды и изучение источников.

«И, конечно же, он имеет в своем арсенале всю нужную амуницию и доспехи и даже свой собственный девиз», – уточняется в сообщении.

Вес доспехов участников колеблется от 40 до 45 килограммов. При такой нагрузке они будут проходить все соревнования турнира. Так, например, доспехи 36-летнего Дмитрия Савченко весят 45 килограммов.

«Дмитрий – идеолог и создатель Турнира святого Георгия, принимал участие в турнирах Австралии, США, Англии, Дании, Белоруссии и других странах. На данный момент он самый опытный рыцарь России. Его рыцарский девиз – «Я здесь», – разъясняется в пресс-релизе.

Доминик Сьюэлл из Великобритании имеет 20-летний стаж рыцарских турниров. Ему 51 год. В сражение англичанин отправляется под девизом Spes Mea In Deo («Надежда моя – на Бога»). Он вошел в узкий круг рыцарей, посетивших все три крупнейших мировых турнира: Турнир Ордена святого Михаила (Франция), Турнир святого Иво (Австралия) и Турнир святого Георгия (Россия).

Кроме самих состязаний турнира, в эти дни гостей площадки в Коломенском ждет исторический пикник в шатре XV века (там можно будет поиграть в старинные настольные и подвижные игры и попробовать закуски, приготовленные по рецептам соответствующего исторического периода).

«А еще на площадке каждый день будут идти выступления флагоносцев (реконструкторов из Италии), музыкальные программы и театрализованные представления! Во все дни проведения турнира площадка работает с 11:00 до 20:30», – заключается в материале.