РИАМО - 11 июн. В 2019 году в домах на севере столицы заменят 134 лифта в рамках региональной программы капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

«Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы устанавливается оборудование отечественного производства, которое по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам и соответствует всем нормам и требованиям к безопасности и энергоэффективности», — говорится в сообщении.

В ходе замены лифтового оборудования устанавливается новая лебедка с частотно-регулируемым приводом, который позволяет обеспечить плавность движения и точность остановки. Дополнительно данный механизм обеспечивает экономию электроэнергии до 40% по сравнению со старыми образцами.

«Инфракрасная система контроля, которой оснащены двери новых моделей кабин, предотвращает их закрывание при наличии в проеме человека или предмета. Для слабовидящих граждан на кнопки вызова лифта на этажах и в кабине нанесен шрифт Брайля», — добавляется в сообщении.

Современные модели оборудованы световой индикацией направления движения и местонахождения лифта, а также функцией голосового или звукового оповещения о прибытии на заданный этаж посредством установленного синтезатора речи.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает почти 28 тысяч домов площадью 248,8 миллиона квадратных метров, запланирован ремонт 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.