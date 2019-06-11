РИАМО – 11 июн. Самые громкие и многоголосые «кванцерты» проходят по утрам и теплыми безветренными вечерами на природных территориях Москвы, жителей мегаполиса приглашают стать зрителями таких мероприятий и, тем самым, избавиться от тревожного состояния и нормализовать давление, говорится в сообщении столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В голосах этих земноводных достаточно разнообразия и каждый слушатель находит для себя что-то свое.

«Врачи считают, что естественные звуки природы, такие как птичье пение, шум прибоя, стрекотание кузнечиков, шелест листвы и, конечно, кваканье лягушек, мягко и благотворно влияют на нервную систему: снимают стрессы, улучшают настроение, нормализуют артериальное давление и пульс, лечат головную боль, уменьшают раздражительность и лечат бессонницу», – отмечается в сообщении.

Услышать поющих лягушек можно будет до середины лета, но сейчас кваканье самое азартное, так как в их жизни наступил брачный период, во время которого нужно обзавестись подружками и отпугнуть конкурентов.

Участниками этих концертов являются самцы лягушки, которые своим громким кваканьем привлекают подруг на свою территорию и показывают соперникам, что место уже занято.

«На природной территории «Кузьминки-Люблино» главные «кванцертные» площадки – это Верхний и Нижний Кузьминские и Щучий пруды. В этих прудах обитает лягушка озерная (Rana ridibunda) – это самый крупный вид среди земноводных нашей фауны», – добавляется в материале.

Самки всегда крупнее самцов. Неподвижную озерную лягушку нелегко заметить среди водной или прибрежной растительности благодаря тому, что она окрашена сверху в зеленый, оливковый или темно-коричневый цвет с черными или темно-зелеными пятнами.

«Активна почти круглые сутки. В случаях опасности озерная лягушка обычно прячется в воде. Охотится она преимущественно вдоль берегов водоемов. Для озерной лягушки характерно классическое кваканье. Интересно, что видовое латинское название в переводе на русский язык значит «хохотушка», – разъясняется в материале.

Чтобы все желающие могли больше узнать об этих хохотушках, специалисты природной территории разработали в этом году новую экскурсию «Опера. Жизнь лягушки в прудах Кузьминского парка», которая проводится в сезон пения лягушек.

«Подробнее узнать об экскурсии и записаться на нее можно по телефону: 8(495)377-35-93», – резюмируется в сообщении.