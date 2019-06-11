РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 июн. Работы по оборудованию для маломобильных групп населения остановки «Площадь Генерала Еремеева» на улице Клемента Готвальда подмосковного Подольска завершат до 29 августа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой создать безбарьерную среду для инвалидов и маломобильных групп населения на улице Клемента Готвальда. Она отметила, что на остановке «Площадь Генерала Еремеева» очень высокий пандус, а лестница отсутствует. Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу оборудования тротуара для маломобильных групп населения на автодороге по улице Клемента Готвальда.

«Данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по оборудованию указанного тротуара для маломобильных групп населения будут выполнены в срок до 29 августа 2019 года», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.