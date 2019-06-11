РИАМО – 11 июн. С начала ремонтного сезона на дорогах Московской области заменили асфальтобетонное покрытие более чем на 680 участках протяженностью свыше 850 километров, что составляет 37,2% от общего плана ремонта дорожной сети этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«На сегодняшний день укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 147 участках региональных автодорог общей протяженностью свыше 600 километров, что составляет 37,7% от общего объема работ на региональной сети. На муниципальной улично-дорожной сети обновлено на 534 участках протяженностью более 250 километров, что составляет 36,3% от плана ремонта муниципальных дорог на этот год», – заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Ремонт автодорог начался в апреле и идет опережающими темпами благодаря благоприятным погодным условиям и заблаговременной подготовке к сезону.

«Так, ремонт муниципальной сети в три раза опережает темп работ прошлого года, когда за аналогичный период было отремонтировано 11% от общего плана. В настоящий момент ремонт продолжается на 360 автодорогах. В ремонтных работах задействовано свыше 5,5 тысяч единиц техники и 10,5 тысяч дорожных рабочих», – добавляется в материале.

Наибольший объем ремонтных работ на муниципальной улично-дорожной сети с привлечением софинансирования из бюджета области выполнен в городском округе Подольск (отремонтировано 26 дорог из 40 запланированных), в городском округе Красногорск (отремонтировано 29 дорог из 55 запланированных), в городском округе Балашиха (отремонтировано 20 дорог из 49 запланированных).

Полностью завершили ремонт местных дорог в пяти муниципальных образованиях: Краснознаменске (три участка длиной 1,1 километра), Серебряных Прудах (два участка длиной 1,5 километра), Восходе (два участка длиной 0,39 километра), Ивантеевке (шесть участков длиной 2,8 километра) и Лыткарине (два участка длиной 1,5 километра).

Укладка дорожного покрытия выполнена на 90% в городских округах Кашира и Химки, где асфальтобетонное покрытие заменили на 24 из 25 и на 16 из 18 участков соответственно.

«В полном объеме работы завершены на 11 муниципальных дорогах в 9 городских округах, в том числе на улице Школьной в городском округе Ивантеевка, улицах Комсомольская и Транспортная в Одинцове, на 2 участках улицы Карла Маркса в городе Клин, улице Сосновая в городе Егорьевск, улице Классона в Электрогорске, улицах Свердлова и Заречная в городе Щелково», – разъясняется в сообщении.

На региональной сети завершен ремонт дорог в городском округе Долгопрудный, где отремонтировали два участка дорог протяженностью 1,7 километра. В городских округах Ступино (отремонтировано семь дорог из 14 запланированных), Люберцы (отремонтировано шесть дорог из 12 запланированных), Можайском (отремонтировано семь дорог из девяти запланированных), Озеры (отремонтировано три дороги из шести запланированных), Павло-Посадском (отремонтировано четыре дороги из восьми запланированных), Серебряные Пруды (отремонтировано пять дорог из 11 запланированных).

В полном объеме ремонтные работы завершены на 10 автомобильных дорогах в пяти муниципальных образованиях: Можайском округе, Ступине, Сергиево-Посадском округе, Подольске, Шаховской.

Ремонтная кампания на дорогах области должна завершиться в сентябре.

«По программе ремонта автодорог на 2019 год в Подмосковье заменят асфальтобетонное покрытие более чем на 1,9 тысячи дорог протяженностью свыше 2,5 тысяч километров: 1,4 тысячи муниципальных дорог протяженностью 860 километров и 453 региональные дороги протяженностью около 1,6 тысячи километров. Из них по итогам голосования на портале «Добродел» включены более 600 дорог протяженностью порядка 700 километров. В 27 муниципальных образованиях более 50% планов ремонта в этом году составлено по предложениям граждан», – заключается в сообщении.